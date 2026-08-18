В Астане начинается суд по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан

Сегодня в Астане начинается рассмотрение уголовного дела, связанного с гибелью 23-летнего фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. Трагедия произошла в ноябре прошлого года во время ее дежурства, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

8 ноября 2025 года у одного из девятиэтажных жилых домов на проспекте Тауелсиздик обрушилась часть наружной кирпичной облицовки. Пострадали пять человек. Среди них были двое сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов.

Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. В течение десяти дней врачи боролись за ее жизнь. 18 ноября стало известно о смерти фельдшера.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Улдану Мырзуан посмертно наградили медалью «Ерлігі үшін».

Расследованием обстоятельств произошедшего занимался Департамент полиции Астаны. Уголовное дело расследовали по части 1 статьи 254 УК РК- «Недобросовестное отношение к обязанностям». 6 августа материалы передали в суд.

Сегодня суд приступает к рассмотрению дела. Корреспондент BAQ.KZ находится на месте и следит за судебным процессом.

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