В Акмолинской области мужчина за рулём автомобиля насмерть сбил свою супругу. По предварительным данным, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и взяли под стражу, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла в посёлке Аршалы. В Департаменте полиции Акмолинской области в ответ на запрос редакции сообщили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что супруг погибшей, управляя автомашиной ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину, в результате чего последняя скончалась», – сообщили в полиции.

Что известно о расследовании

В ведомстве уточнили, что водителя задержали. По решению суда он заключён под стражу.

«Водитель задержан, с санкции суда помещён под стражу. Расследование продолжается», – добавили в Департаменте полиции.

Ранее в Кызылорде водитель сбил женщину с младенцем и скрылся с места ДТП.