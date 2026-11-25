Мужчина насмерть сбил свою жену в Акмолинской области
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В Акмолинской области мужчина за рулём автомобиля насмерть сбил свою супругу. По предварительным данным, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и взяли под стражу, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла в посёлке Аршалы. В Департаменте полиции Акмолинской области в ответ на запрос редакции сообщили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что супруг погибшей, управляя автомашиной ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину, в результате чего последняя скончалась», – сообщили в полиции.
Что известно о расследовании
В ведомстве уточнили, что водителя задержали. По решению суда он заключён под стражу.
«Водитель задержан, с санкции суда помещён под стражу. Расследование продолжается», – добавили в Департаменте полиции.
Ранее в Кызылорде водитель сбил женщину с младенцем и скрылся с места ДТП.
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