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Мужчина утонул, пытаясь достать детский круг на Балхаше

Отдых обернулся бедой.

Сегодня, 11:27
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: Unsplash

Во время отдыха на озере Балхаш произошла трагедия — погиб 24-летний мужчина. Несчастный случай случился 14 июля в 17:04 в 100 метрах от берега, передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС, мужчина уплыл слишком далеко, пытаясь достать детский круг, и начал захлёбываться. Очевидцы помогли вытащить его на берег. Дежурные спасатели немедленно приступили к реанимационным действиям, включая сердечно-лёгочную реанимацию.

Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

На месте происшествия дежурил спасательный пост зоны отдыха, однако трагедию предотвратить не удалось. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Спасатели напоминают:

  • не отплывать далеко от берега,
  • соблюдать правила поведения на воде,
  • использовать спасательные средства и быть особенно осторожными в зонах с детьми.

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