Мужчина утонул, пытаясь достать детский круг на Балхаше
Отдых обернулся бедой.
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
127Фото: Unsplash
Во время отдыха на озере Балхаш произошла трагедия — погиб 24-летний мужчина. Несчастный случай случился 14 июля в 17:04 в 100 метрах от берега, передает BAQ.KZ.
По данным ДЧС, мужчина уплыл слишком далеко, пытаясь достать детский круг, и начал захлёбываться. Очевидцы помогли вытащить его на берег. Дежурные спасатели немедленно приступили к реанимационным действиям, включая сердечно-лёгочную реанимацию.
Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
На месте происшествия дежурил спасательный пост зоны отдыха, однако трагедию предотвратить не удалось. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Спасатели напоминают:
- не отплывать далеко от берега,
- соблюдать правила поведения на воде,
- использовать спасательные средства и быть особенно осторожными в зонах с детьми.
Ранее мы писали о том, что 14-летний подросток утонул в реке близ Актобе.
Накануне на Капшагае утонула женщина.
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