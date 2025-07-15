Во время отдыха на озере Балхаш произошла трагедия — погиб 24-летний мужчина. Несчастный случай случился 14 июля в 17:04 в 100 метрах от берега, передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС, мужчина уплыл слишком далеко, пытаясь достать детский круг, и начал захлёбываться. Очевидцы помогли вытащить его на берег. Дежурные спасатели немедленно приступили к реанимационным действиям, включая сердечно-лёгочную реанимацию.

Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

На месте происшествия дежурил спасательный пост зоны отдыха, однако трагедию предотвратить не удалось. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Спасатели напоминают:

не отплывать далеко от берега,

соблюдать правила поведения на воде,

использовать спасательные средства и быть особенно осторожными в зонах с детьми.

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