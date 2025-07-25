Жители жилого комплекса "Көктем" в районе Сулуколь в Астане сообщили о мужчине, который утром заходил в подъезды, закрывал камеры бумагой, дергал ручки квартир и приставал к детям. По словам очевидцев, подозреваемый ранее был судим за изнасилование и сейчас состоит на учете в пробации, передает BAQ.KZ.

"Сегодня утром он возле нашего ЖК бродил. Заходил во все подъезды, приставал к девочкам, закрывал камеры бумагой. Соседи вовремя заметили, он дергал ручки квартир. Есть видеофиксация. Мы все жители пишем коллективное заявление. Боимся, что его отпустят, а он вернется", — говорится в публикации в Instagram.

Местные жители требуют, чтобы мужчину изолировали, опасаясь за безопасность детей и соседей.

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали ситуацию:

"По факту оскорбительного приставания правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции района "Сарыарка". Возбуждено административное производство. Мужчина водворён в комнату временного задержания. По постановлению суда он арестован на 30 суток", — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы также напомнили, что любые противоправные действия в отношении граждан будут жёстко пресекаться в соответствии с законом.

В комментариях под публикацией жители других районов сообщили, что также видели этого мужчину в своих домах.

Ранее в Астане мужчина напал на двух девочек.