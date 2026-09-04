Мужчину подозревают в убийстве супруги в Туркестане
54-летняя женщина погибла после семейного конфликта.
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В Туркестанской области женщина скончалась в больнице после получения тяжелых ранений. Подозреваемый задержан и водворен под стражу, передает корреспондент BAQ.KZ.
По информации, распространяемой в социальных сетях, тяжело раненую женщину первым обнаружил её младший сын. Услышав голос матери, он вышел из комнаты и увидел её в крови.
Молодой человек вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось – она скончалась в реанимации.
Сообщается, что супруги прожили вместе около 25 лет и воспитали четверых детей. Причина конфликта пока неизвестна. Местные жители также утверждают, что после произошедшего супруг погибшей причинил себе ранения и якобы пытался покончить с собой. Официально эта информация не подтверждалась.
В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что подозреваемый задержан.
«Подозреваемый задержан и водворён под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в интересах следствия, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Ранее мужчину зарезали после конфликта в Алматинской области.
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