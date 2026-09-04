Мужчину подозревают в убийстве супруги в Туркестане

В Туркестанской области женщина скончалась в больнице после получения тяжелых ранений. Подозреваемый задержан и водворен под стражу, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации, распространяемой в социальных сетях, тяжело раненую женщину первым обнаружил её младший сын. Услышав голос матери, он вышел из комнаты и увидел её в крови.

Молодой человек вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось – она скончалась в реанимации.

Сообщается, что супруги прожили вместе около 25 лет и воспитали четверых детей. Причина конфликта пока неизвестна. Местные жители также утверждают, что после произошедшего супруг погибшей причинил себе ранения и якобы пытался покончить с собой. Официально эта информация не подтверждалась.

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что подозреваемый задержан.

«Подозреваемый задержан и водворён под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в интересах следствия, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Ранее мужчину зарезали после конфликта в Алматинской области.