Мужчину пырнули ножом в Алматинской области
Это произошло во время бытового конфликта с местными жителями.
В Алматинской области мужчина получил ножевое ранение во время конфликта, передает BAQ.kz.
В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту хулиганства возбуждены уголовные дела.
"Подозреваемые водворены в ИВС", – сообщили в полиции в ответ на запрос редакции.
Инцидент произошёл 1 мая. В больницу с ножевым ранением обратился житель села Тұрар Карасайского района. Установлено, что травму он получил во время бытового конфликта с местными жителями, который возник в ходе празднования дня рождения.
"Уголовные дела расследуются в отношении обеих сторон конфликта", – подчеркнули в ДП.
Транспортные средства участников инцидента помещены на штрафную стоянку.
В полиции отметили, что ход расследования находится на контроле. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
