В Алматинской области мужчина получил ножевое ранение во время конфликта, передает BAQ.kz.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту хулиганства возбуждены уголовные дела.

"Подозреваемые водворены в ИВС", – сообщили в полиции в ответ на запрос редакции.

Инцидент произошёл 1 мая. В больницу с ножевым ранением обратился житель села Тұрар Карасайского района. Установлено, что травму он получил во время бытового конфликта с местными жителями, который возник в ходе празднования дня рождения.

"Уголовные дела расследуются в отношении обеих сторон конфликта", – подчеркнули в ДП.

Транспортные средства участников инцидента помещены на штрафную стоянку.

В полиции отметили, что ход расследования находится на контроле. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также читай: В Талдыкоргане конфликт между мужчинами завершился смертельным исходом.