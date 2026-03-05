Стали известны новые подробности по делу о супругах, погибших при загадочных обстоятельствах в Атырауской области, передает BAQ.KZ. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Сенате.

По словам вице-министра, в настоящее время ведется работа по их доставке в страну.

"В ближайшее время двух подозреваемых доставят из Индонезии в Казахстан. Мы активно занимаемся этой работой. Дополнительная информация будет предоставлена", - сообщил Санжар Адилов.

Он также прокомментировал поиски двух пропавших родственников — Мейрамгуль Карабалиной 1990 года рождения и Наурыза Мукангалиева 1993 года рождения.

"По двум лицам, находящимся в розыске, проводятся необходимые мероприятия. Создана специальная следственная группа", - отметил Адилов.

По его словам, то, что родственников не удалось найти уже на протяжении двух месяцев, связано с проведением комплексных следственных и поисковых мероприятий.

Что известно о деле

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании одного из подозреваемых в Индонезии. Мужчина был найден в деревне Сенару на острове Ломбок в рамках международного розыска при взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами.

По данным следствия, подозреваемый проходит по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана - убийство двух и более лиц.

Следствие считает, что в ноябре 2025 года в Атырауской области мужчина из корыстных побуждений и на фоне длительных бытовых конфликтов заранее спланировал и совершил убийство двух человек.

После преступления он, по версии следствия, попытался скрыть следы: закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами погибших.

Позже вместе с ним была установлена его бывшая супруга, которая ранее числилась без вести пропавшей. В настоящее время она также проходит по делу в статусе подозреваемой.

В МВД сообщили, что вопрос их передачи Казахстану сейчас решается в рамках международного сотрудничества с участием правоохранительных органов и Интерпола.