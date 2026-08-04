МВД Казахстана предлагает ввести электронное разрешение на въезд для иностранцев
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Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект изменений в Правила въезда, пребывания и выезда иммигрантов, предусматривающий введение электронного разрешения на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий проект нормативного правового акта опубликован для обсуждения.
Как следует из документа, инициатива разработана в рамках поручений Главы государства по модернизации и цифровизации миграционного контроля, а также во исполнение Закона «О миграции населения». Основным нововведением станет возможность получения иностранцами электронного разрешения на въезд в Казахстан.
В МВД считают, что принятие изменений позволит привести действующие правила въезда и пребывания иностранцев в соответствие с обновленным законодательством о миграции населения и обеспечить работу цифровой платформы миграционного контроля. Кроме того, планируется синхронизировать понятийный аппарат с действующими нормами Конституции Казахстана.
В пояснительных материалах отмечается, что внедрение электронного разрешения должно сделать учет миграционных потоков более прозрачным, оперативным и полным. Также предусматривается дифференцированная плата за оформление электронного разрешения, которая, как ожидается, будет направляться на техническое сопровождение цифровой инфраструктуры, ее модернизацию и защиту персональных данных.
Согласно проекту, внедрение новой системы будет проходить поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Это должно обеспечить плавную адаптацию пограничной инфраструктуры и логистических процессов на всех типах пунктов пропуска.
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