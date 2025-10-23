По факту дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

Из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия.

"Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел. По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению. Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.