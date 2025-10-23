  • 23 Октября, 13:31

МВД направило спецгруппу для расследования ДТП в Актюбинской области

Сегодня, 11:55
АВТОР
Фото: МВД РК

По факту дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

Из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия.

"Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел. По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению. Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли 12 человек.

