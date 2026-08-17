МВД отменит ошибочные штрафы за скорость в Казахстане

17 Августа 2026, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz 17 Августа 2026, 17:12
17 Августа 2026, 17:12
215
Фото: Baq.kz

В Казахстане часть водителей получила ошибочные штрафы за превышение скорости из-за технического сбоя. В МВД заверили, что такие предписания отменят автоматически – обращаться в полицию автомобилистам не нужно.

Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов, сбой произошел 13–14 августа в информационной системе «ЕРАП» Генеральной прокуратуры.

Из-за технической ошибки часть нарушений, связанных с превышением средней скорости на трассах, система оформила как превышение мгновенной скорости. Сейчас МВД совместно с другими ведомствами устраняет последствия сбоя.

«Никуда идти не нужно. Не нужно обращаться в полицию или что-либо доказывать. Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически», – сообщил Мурат Кабденов.

В МВД отдельно подчеркнули, что отмена касается только предписаний, ошибочно сформированных на трассах из-за указанного технического сбоя.

Что делать тем, кто уже заплатил штраф

Отдельно решается вопрос с водителями, которые успели оплатить ошибочно выписанный штраф.

По данным МВД, сейчас прорабатывается механизм возврата уплаченных денег. Как именно и в какие сроки будут возвращать средства, пока не уточняется.

Что сказали в «ҚазАвтоЖоле»

В «ҚазАвтоЖоле» уточнили, что камеры фиксации средней скорости на трассах работали штатно. Они корректно фиксировали автомобили, рассчитывали среднюю скорость и передавали сведения о нарушениях в Процессинговый центр Единого реестра административных производств.

По данным компании, техническая проблема возникла уже на следующем этапе – при автоматическом формировании предписаний в информационных системах уполномоченного органа. Из-за этого в отдельных документах информация о нарушении могла отображаться некорректно.

Таким образом, в «ҚазАвтоЖоле» подчеркнули, что сбой не был связан с работой комплексов, измеряющих среднюю скорость на дорогах.

Что произошло

Ранее водители пожаловались на массовые штрафы за превышение средней скорости на трассе Алматы – Хоргос. По словам читателей редакции, около 100 автомобилистов получили предписания в один день, хотя нарушения датировались разными днями.

Вопросы вызвали и суммы: штрафы составляли от 118 тысяч до более 1 млн тенге. После обращений водителей редакция направила запрос в МВД. Позже ведомство объяснило ситуацию техническим сбоем и сообщило, что ошибочные штрафы отменят автоматически.

Бесплатная платная парковка у дома: новое правило заработало в Алматы

Самое читаемое

Наверх