МВД отменит ошибочные штрафы за скорость в Казахстане

В Казахстане часть водителей получила ошибочные штрафы за превышение скорости из-за технического сбоя. В МВД заверили, что такие предписания отменят автоматически – обращаться в полицию автомобилистам не нужно.

Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов, сбой произошел 13–14 августа в информационной системе «ЕРАП» Генеральной прокуратуры.

Из-за технической ошибки часть нарушений, связанных с превышением средней скорости на трассах, система оформила как превышение мгновенной скорости. Сейчас МВД совместно с другими ведомствами устраняет последствия сбоя.

«Никуда идти не нужно. Не нужно обращаться в полицию или что-либо доказывать. Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически», – сообщил Мурат Кабденов.

В МВД отдельно подчеркнули, что отмена касается только предписаний, ошибочно сформированных на трассах из-за указанного технического сбоя.

Что делать тем, кто уже заплатил штраф

Отдельно решается вопрос с водителями, которые успели оплатить ошибочно выписанный штраф.

По данным МВД, сейчас прорабатывается механизм возврата уплаченных денег. Как именно и в какие сроки будут возвращать средства, пока не уточняется.

Что сказали в «ҚазАвтоЖоле» В «ҚазАвтоЖоле» уточнили, что камеры фиксации средней скорости на трассах работали штатно. Они корректно фиксировали автомобили, рассчитывали среднюю скорость и передавали сведения о нарушениях в Процессинговый центр Единого реестра административных производств. По данным компании, техническая проблема возникла уже на следующем этапе – при автоматическом формировании предписаний в информационных системах уполномоченного органа. Из-за этого в отдельных документах информация о нарушении могла отображаться некорректно. Таким образом, в «ҚазАвтоЖоле» подчеркнули, что сбой не был связан с работой комплексов, измеряющих среднюю скорость на дорогах.