Депутат Мажилиса от Общенациональной социально-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что поддерживает парламентскую реформу, предложенную Президентом Касымом-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

"Однопалатный парламент - это один из пунктов программы партии. В ней говорится, что мы выступаем за введение в стране однопалатного парламента, и мы полностью поддерживаем эту позицию.

Дальше встанут вопросы архитектуры. Каким образом это будет реализовано? Как будет организовано обсуждение с экспертами, гражданскими активистами, политиками, лидерами других партий?

Я считаю, времени достаточно, чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон. До 2027 года, как сказал президент, времени более чем хватит, и мы, естественно, придем к логическому итогу.

На референдуме станет видно, какое решение поддержит народ, и, уверен, результаты отразят волю общества", - сказал депутат в кулуарах Правительства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.