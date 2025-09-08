  • 8 Сентября, 16:45

Мы поддерживаем эту позицию- депутат Рахимжанов о парламентской реформе

Депутат от ОСДП Асхат Рахимжанов поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту.

Сегодня, 16:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Мажилиса РК Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
74
Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутат Мажилиса от Общенациональной социально-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что поддерживает парламентскую реформу, предложенную Президентом Касымом-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

"Однопалатный парламент - это один из пунктов программы партии.  В ней говорится, что мы выступаем за введение в стране однопалатного парламента, и мы полностью поддерживаем эту позицию.

Дальше встанут вопросы архитектуры. Каким образом это будет реализовано? Как будет организовано обсуждение с экспертами, гражданскими активистами, политиками, лидерами других партий?

Я считаю, времени достаточно, чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон. До 2027 года, как сказал президент, времени более чем хватит, и мы, естественно, придем к логическому итогу.

На референдуме станет видно, какое решение поддержит народ, и, уверен, результаты отразят волю общества", - сказал депутат в кулуарах Правительства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.

Самое читаемое

Наверх