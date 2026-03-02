Казахстанские туристы, находящиеся в Катаре, утром услышали сирены тревоги на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, которая в настоящее время также находится в Катаре, передает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, утром туристов предупредили о мерах безопасности и попросили соблюдать осторожность.

«Сегодня утром прозвучала сирена тревоги. Всех заранее предупредили, попросили не отходить далеко от зданий и не подходить к окнам. В отелях окна закрыты и зашторены, сотрудники следят за соблюдением этих мер безопасности», — рассказала Рей.

Она отметила, что туристы находятся под постоянным вниманием персонала гостиниц.

«Службы размещения отелей постоянно интересуются, как обстановка и какое настроение у туристов. Они стараются поддерживать людей, спрашивают, нужна ли помощь, иногда даже делают небольшие знаки внимания, чтобы люди чувствовали себя спокойнее», — отметила она.

При этом, по словам Рей, эмоциональное состояние людей остаётся напряжённым.

«Конечно, у многих людей сейчас удручённое состояние. С одной стороны, нарушены планы отдыха, а с другой — мы своими глазами видим, как сбивают ракеты, направленные в сторону Катара. Это происходит буквально у нас на глазах и, конечно, не добавляет людям спокойствия», — сказала председатель фонда.

Вместе с тем она подчеркнула, что казахстанские туристы получают организованную поддержку.

«Очень важно, что туристы нашей страны находятся под организованной поддержкой. Их сопровождают туроператоры, действует система гарантирования, поэтому люди не остаются один на один с ситуацией», — добавила Рей.

По её словам, несмотря на напряжённую обстановку, туристы продолжают находиться в гостиницах и ожидают дальнейших решений по авиасообщению.

Ранее сообщалось, что фонд «Туристік Қамқор» не получал обращений о пострадавших или просьб о срочной помощи от казахстанских туристов, находящихся в странах Персидского залива.

Напомним, более 4 тысяч организованных туристов из Казахстана находятся в странах Персидского залива на фоне закрытия воздушного пространства из-за обострения ситуации в регионе.