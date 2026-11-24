До 20 тысяч автомобилей в сутки проезжают по дороге международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Такого потока ожидали только к 2035 году, однако прогнозные показатели достигнуты почти на десять лет раньше. Об этом рассказал председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передаёт BAQ.KZ.

Как изменилась дорожная сеть

По словам Дархана Иманашева, в 1991 году общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляла 86,5 тысячи километров.

В 1991 году протяжённость автомобильных дорог общего пользования составляла 86,5 тысячи километров. На сегодняшний день – 95 тысяч километров. То есть разница составляет 8,5 тысячи километров, – сообщил он.

При этом масштабное строительство и обновление автомобильных дорог в стране началось в 2000-х годах.

Как отметил глава «ҚазАвтоЖол», значительная часть крупных проектов была связана с реконструкцией существующих трасс, расширением проезжей части и улучшением дорожного покрытия.

Какие крупные проекты реализовали за годы независимости

Одним из наиболее масштабных проектов стал международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай». В рамках его реализации отдельные участки дорог расширили с двух до четырёх полос.

Кроме того, за годы независимости были реализованы крупные дорожные проекты на направлениях Астана – Темиртау, Астана – Павлодар, Астана – Щучинск и Атырау – Уральск.

Все эти дороги проходили по действующим направлениям. То есть дорога уже существовала, проводились её расширение, реконструкция и улучшение покрытия, – пояснил он.

До 20 тысяч автомобилей в сутки

Особое значение для развития транспортной инфраструктуры страны, по мнению Дархана Иманашева, имеет международный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

Сегодня по этой дороге проезжает 18–20 тысяч автомобилей в сутки. Этих показателей мы планировали достичь к 2035 году. Получается, что мы опережаем прогноз почти на десять лет. Сейчас уже сложно представить, что раньше там было двухполосное движение. Более десяти лет на этом направлении действует четырёхполосная дорога с бетонным покрытием, – рассказал Иманашев.

Новая дорога протяжённостью 800 километров

Отдельное внимание глава «ҚазАвтоЖол» уделил проекту Бейнеу – Саксаульск.

По его словам, это один из наиболее значимых проектов для дорожной отрасли, поскольку речь идёт о строительстве новой трассы там, где ранее автомобильной дороги не было.

Протяжённость будущей дороги составит около 800 километров.

Это первая дорога в независимом Казахстане, которая строится с нуля на участке, где абсолютно не было никакой дороги. До сегодняшнего дня проекты реализовывались в рамках действующих направлений – расширения и улучшения. А Бейнеу – Саксаульск – абсолютно новая дорога, которой раньше не было на карте Казахстана, – подчеркнул Иманашев.

Какие работы ведутся сейчас

По словам председателя правления национальной компании, в настоящее время в Казахстане одновременно реализуются проекты строительства и реконструкции 3 400 километров автомобильных дорог.

При этом ремонтные работы охватывают более 11 тысяч километров.

Ранее стало известно, что грузопоток между Казахстаном и Китаем вырос на 8 процентов.