На озере Алаколь в области Абай во время купания в запрещенном месте погибла женщина. Ее несовершеннолетнюю дочь удалось спасти, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в ДЧС области Абай, трагедия произошла 1 июля. Во время патрулирования береговой линии военнослужащие войсковой части №68303 имени Касыма Кайсенова МЧС заметили в 50 метрах от берега двух человек, которых сильным ветром и волнами уносило все дальше от суши.

Военнослужащие незамедлительно приступили к спасательной операции и извлекли из воды мать и дочь.

"Несовершеннолетнюю 2012 года рождения удалось спасти. К сожалению, женщину 1991 года рождения спасти не удалось. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть", – сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В ДЧС напомнили, что происшествие произошло в месте, где купание запрещено. Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде, учитывать погодные условия и не заходить в воду при сильном ветре и волнении.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщали, что с начала купального сезона в Казахстане участились трагические происшествия на водоемах. В стране утонули 42 человека, из них 19 – несовершеннолетние дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трагических случаев значительно выросло: тогда было зарегистрировано 29 случаев гибели на воде, в том числе 10 детей.

Несмотря на печальную статистику, благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить жизни многим людям. С начала года сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли 57 человек, в том числе 11 детей.