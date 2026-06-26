Безопасность на воде: почему растет число трагедий, несмотря на усиление рейдов

С начала купального сезона в Казахстане участились трагические происшествия на водоемах. В стране утонули 42 человека, из них 19 – несовершеннолетние дети. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трагических случаев значительно выросло: тогда было зарегистрировано 29 случаев гибели на воде, в том числе 10 детей.

В каких регионах ситуация наиболее сложная

По данным МЧС, рост числа случаев утопления особенно отмечается в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

По словам специалистов, большинство подобных трагедий происходит из-за несоблюдения требований безопасности.

90% трагедий произошли в запрещенных для купания местах

Согласно официальным данным, около 90% случаев утопления зарегистрированы в местах, не предназначенных для купания.

В министерстве отметили, что купание на необорудованных пляжах, игнорирование предупреждающих знаков и пренебрежительное отношение к собственной безопасности становятся основными причинами трагедий.

Оставленные без присмотра дети – одна из главных причин

В МЧС также назвали основные причины гибели людей на воде. Среди них — купание детей без присмотра взрослых, недостаточные навыки плавания у граждан, а также неправильная оценка людьми своих физических возможностей.

Особо подчеркивается, что ответственность родителей за безопасность детей играет ключевую роль в предотвращении подобных происшествий.

Спасены 57 человек

Несмотря на печальную статистику, благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить жизни многим людям.

С начала года сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли 57 человек, в том числе 11 детей.

Выписано штрафов более чем на 11,4 млн тенге

Для усиления безопасности на водоемах МЧС совместно с Министерством внутренних дел проводит масштабную профилактическую работу.

С начала года по всей стране организовано 26 254 рейда и патрульных мероприятий. По их итогам к административной ответственности привлечены 861 человек за нарушение требований безопасности на воде. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11,4 млн тенге.

Каким должен быть безопасный пляж

Как пояснили в министерстве, места отдыха и купания должны быть оборудованы специальной инфраструктурой, обеспечивающей безопасность отдыхающих.

На таких пляжах должны быть:

спасательные посты;

пункты охраны;

пункты оказания первой медицинской помощи;

наблюдательные вышки;

информационные стенды;

плавучие ограждения, обозначающие опасные участки.

Все эти требования направлены на обеспечение безопасности граждан.

Статистика нынешнего купального сезона вновь показывает, насколько важно соблюдать правила поведения на воде. Поскольку большинство трагических случаев произошло в несанкционированных местах для купания, специалисты призывают граждан отдыхать только на специально оборудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что дедушка и внучка утонули в Актюбинской области.

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