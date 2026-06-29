В Алматы сильный ветер и непогода нередко становятся причиной падения деревьев на автомобили. Кроме того, в городе остается большое количество аварийных насаждений. По данным BAQ.KZ, в Алматы насчитывается около 84 тысяч потенциально опасных деревьев. Юрист Айдын Темиргали рассказал, что делать автовладельцам, если дерево повредило машину, и кто обязан возмещать причиненный ущерб.

По словам юриста, первым делом необходимо позвонить по номеру 102 и вызвать сотрудников полиции. До их приезда не следует перемещать автомобиль или убирать упавшее дерево. Также важно зафиксировать место происшествия: сделать фотографии автомобиля, повреждений, дерева и окружающей территории с разных ракурсов.

Кто отвечает за упавшее дерево

После оформления происшествия необходимо установить, кто отвечает за содержание территории.

Если дерево росло во дворе многоквартирного дома , ответственность может нести объединение собственников имущества (ОСИ) или управляющая компания.

, ответственность может нести или управляющая компания. Если дерево находилось вдоль улицы или дороги , ответственность возлагается на местный исполнительный орган .

, ответственность возлагается на . Если же дерево росло на частной территории, отвечать за причиненный ущерб должен собственник земельного участка.

Как получить компенсацию

Если автомобиль застрахован по КАСКО, необходимо сразу обратиться в страховую компанию.

При отсутствии страхового полиса юрист рекомендует провести независимую оценку ущерба, а затем направить ответственному лицу или организации досудебную претензию.

Если добровольно ущерб не возместят, автовладелец вправе обратиться в суд.

По словам Айдына Темиргали, даже при отсутствии страхования получить компенсацию возможно, если своевременно собрать все доказательства и правильно оформить документы.

Как предотвратить такие случаи

Юрист советует не ждать, пока аварийное дерево упадет. О потенциально опасных деревьях и других проблемах городской инфраструктуры можно заранее сообщить через сервис "Таза Қазақстан".

Оставить обращение можно через раздел "Таза Қазақстан" в приложении eGov Mobile, на сайте TazaQazaqstan.kz или с помощью Telegram-бота TazaQazBot. Для этого достаточно прикрепить фотографию и указать адрес.

По словам юриста, ответственные службы обязаны реагировать на такие обращения. Своевременное сообщение о проблеме может помочь избежать серьезного материального ущерба и длительных судебных разбирательств.

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