На Балхаше открывают премиум-виллы за 1,7 млрд тенге

На побережье озера Балхаш завершается строительство первого круглогодичного туристического комплекса премиум-класса. Речь идет о проекте "Премиум-виллы Балхаш", который реализуется на территории региональной индустриальной зоны "Балхаш".

"На территории индустриальной зоны завершается реализация первого круглогодичного проекта – зоны отдыха "Премиум-виллы Балхаш" стоимостью 1,7 млрд тенге на площади 4 гектара. Начато строительство двух современных гостиниц", – сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании Правительства.

Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. Комплекс занимает площадь около четырех гектаров. Одновременно в туристической зоне началось строительство еще двух современных гостиниц.

О развитии курортного направления Балхаша рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании Правительства, посвященном подготовке к летнему туристическому сезону.

По его словам, в этом году в регионе планируют реализовать 16 туристических проектов, привлечь более 35 млрд тенге инвестиций и принять свыше 600 тысяч туристов.

Инфраструктура

Параллельно продолжается модернизация инфраструктуры. Завершена реконструкция аэропорта Балхаша, что позволило увеличить его пропускную способность. С начала июня начали выполняться регулярные авиарейсы, а между Карагандой и Балхашом запущен дополнительный железнодорожный состав.

"Завершена комплексная реконструкция аэропорта Балхаш. С 1 июня открыты регулярные авиарейсы по направлениям Астана и Алматы. Начал курсировать дополнительный состав поезда Караганда – Балхаш", – отметил Булекпаев.

Для туристического поселка Торангалык продолжают строить магистральный водовод. Также благоустраивается набережная городского пляжа Балхаша и развивается связь в популярных туристических локациях. Сейчас в регионе работают 145 базовых станций, до конца июня планируется установить еще пять антенно-мачтовых сооружений.

Дороги и сервис

Развивается и придорожный сервис. В феврале на направлении Балхаша открылись новая автозаправочная и газозаправочная станции, строятся еще четыре АЗС. До конца года планируется установить четыре станции для зарядки электромобилей.

"С 1 июня поставки горюче-смазочных материалов в туристические направления увеличены в два раза", – сообщил глава региона.

Безопасность туристов

Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих. В курортных поселках работают круглосуточные полицейские и медицинские посты. В Балхаше установлено 490 камер видеонаблюдения, в этом году их число увеличили еще на 49. На озере дежурят 115 спасателей и 47 водолазов, работают спасательные станции, катера и лодки.

"Для соблюдения общественного порядка действует туристическая полиция. В каждом курортном поселке установлен круглосуточный пост полиции и медицинский пост с дежурной каретой скорой помощи", – сказал Булекпаев.

Сейчас завершается благоустройство четырех коммунальных пляжей. После завершения работ все места массового отдыха должны получить санитарно-эпидемиологические заключения.

Фестиваль на побережье

Летом на побережье также пройдет фестиваль "Балхаш Турфест", который станет одной из главных туристических площадок сезона.

По прогнозам организаторов, фестиваль посетят около 70 тысяч человек.

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