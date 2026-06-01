На берегу Бухтарминского водохранилища появится экопарк

В Восточно-Казахстанской области на побережье Бухтарминского водохранилища планируют создать экологический парк с благоустроенными зонами отдыха и сохранением существующих зеленых насаждений, передает BAQ.KZ.

Вопрос будущего развития прибрежной территории обсудили 25 мая на встрече представителей местных исполнительных органов с жителями поселка Октябрьский.

Как сообщили в акимате, в ходе обсуждения жителям разъяснили ситуацию с земельными участками, расположенными на побережье водохранилища. Отдельные территории в 2025–2026 годах были предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом проверка показала, что фактов вырубки деревьев и других зеленых насаждений на данных участках не выявлено.

По итогам встречи принято решение начать процедуру возврата указанных земельных участков в государственную собственность. Владельцам обещают предоставить альтернативные земельные наделы.

После завершения всех юридических процедур власти намерены реализовать проект экологического парка. Планируется сохранить природный ландшафт, благоустроить территорию и создать комфортные условия для отдыха жителей и туристов.

Ожидается, что новый экопарк станет одной из рекреационных зон на побережье Бухтарминского водохранилища и поможет сохранить природное богатство региона.

