На что можно потратить государственные гранты для социально уязвимых казахстанцев
Информацию озвучили журналистам на брифинге в СЦК.
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Сколько грантов планируют выдать в Казахстане социально уязвимым категориям населения, передает BAQ.KZ.
Деньги могут получить граждане, заинтересованные в открытии своего дела. Об этом вице-министр труда и социальной защиты населения рассказал журналистам на брифинге в СЦК.
"В 2025 году планируется выдать 9000 грантов. Выдача осуществляется в два этапа. По данным на первое июля, в рамках первого этапа выдано 4179 грантов. Всего было принято порядка 11,5 тысяч заявлений. Гранты выдаются при условии регистрации в статусе безработного или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного менее трех лет", - рассказал Аскар Биахметов.
Средства можно потратить на покупку оборудования, инвентаря, животных, аренду помещений и другие нужды, связанные с бизнес-проектами.
Ранее вице-министр рассказал о проектах, по которым казахстанцы могут найти новую работу.
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