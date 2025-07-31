Как проходят поиски пропавшего вертолета EC-145 в Алматинской области, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК, передает BAQ.kz.

По словам Кегена Турсынбаева, в первые минуты после поступления информации о пропаже с радаров военного вертолета спасатели подключились к поисковым работам.

"Ввиду того, что с воздуха не удалось обнаружить местоположение вертолета, мы вместе с Министерством обороны и МВД подключились к поисковым работам. В тот же день были обнаружены возможные детали вертолета. На данный момент там пока результатов нет, потому что там есть водоем, размером 12 на 6 километров. Сейчас каждый километр планомерно исследуется, и в ближайшее время должны быть результаты", - сообщил Кеген Турсынбаев.

Напомним, в районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля.