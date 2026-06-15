В Восточно-Казахстанской области продолжается средний ремонт автомобильной дороги, ведущей к санаторию «Рахмановские ключи» — одному из самых известных туристических объектов региона.

Работы ведутся на участке республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 13 километров.

На объекте задействованы 22 единицы специализированной техники и 31 специалист. На сегодняшний день дорожники выполнили исправление профиля основания с добавлением нового материала на участке протяженностью 5 километров. Кроме того, устройство основания из черного щебня завершено на 1,5 километра дороги.

Ожидается, что после завершения работ улучшится качество дорожного покрытия, повысится безопасность движения и транспортная доступность курортной зоны. Это также должно способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала Восточно-Казахстанской области.

Напомним, дорогу начали ремонтировать в конце мая.