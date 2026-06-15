На дороге к Рахмановским ключам продолжается ремонт
На участке протяженностью 13 километров уже выполнена часть работ по укреплению дорожного основания.
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В Восточно-Казахстанской области продолжается средний ремонт автомобильной дороги, ведущей к санаторию «Рахмановские ключи» — одному из самых известных туристических объектов региона.
Работы ведутся на участке республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 13 километров.
На объекте задействованы 22 единицы специализированной техники и 31 специалист. На сегодняшний день дорожники выполнили исправление профиля основания с добавлением нового материала на участке протяженностью 5 километров. Кроме того, устройство основания из черного щебня завершено на 1,5 километра дороги.
Ожидается, что после завершения работ улучшится качество дорожного покрытия, повысится безопасность движения и транспортная доступность курортной зоны. Это также должно способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала Восточно-Казахстанской области.
Напомним, дорогу начали ремонтировать в конце мая.
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