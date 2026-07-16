На дороге Жезказган – Аркалык – Петропавловск ремонтируют 60 километров
16 Июля 2026, 18:47
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16 Июля 2026, 18:4716 Июля 2026, 18:47
128Фото: КазАвтоЖол
В Акмолинской области продолжается средний ремонт участков республиканской автодороги KAZ13 Жезказган – Аркалык – Петропавловск. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 60 километров, передает BAQ.KZ.
Ремонт ведется на участках км 490–536 и км 551+800 – 565+831.
На сегодняшний день дорожники выполнили:
- ликвидацию пучинистых участков объемом 74 тыс. кубометров;
- ресайклирование дорожного покрытия на 32,6 км;
- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 29,6 км.
На объекте задействованы техника и специалисты
В работах принимают участие 16 специалистов и 12 единиц специальной техники.
После завершения ремонта планируется улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и повысить безопасность движения на одном из участков республиканской трассы.
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