На дороге Жезказган – Аркалык – Петропавловск ремонтируют 60 километров

В Акмолинской области продолжается средний ремонт участков республиканской автодороги KAZ13 Жезказган – Аркалык – Петропавловск. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 60 километров, передает BAQ.KZ.

Ремонт ведется на участках км 490–536 и км 551+800 – 565+831.

На сегодняшний день дорожники выполнили:

ликвидацию пучинистых участков объемом 74 тыс. кубометров;

ресайклирование дорожного покрытия на 32,6 км;

устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 29,6 км.

На объекте задействованы техника и специалисты

В работах принимают участие 16 специалистов и 12 единиц специальной техники.

После завершения ремонта планируется улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и повысить безопасность движения на одном из участков республиканской трассы.

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