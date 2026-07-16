До Аркалыка запустят новый поезд: стали известны расписание и цены

АО "Пассажирские перевозки" со 2 августа 2026 года запускает поезд №225/226 по маршруту "Нурлы жол – Аркалык".

Новый маршрут позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Костанайской и Акмолинской областей, а также пассажиров, следующих в направлении Аркалыка. Ранее на данном направлении курсировал только поезд частного перевозчика.

Состав будет укомплектован современными вагонами RWS Wagon, выпущенными в 2024 году. В поезде предусмотрены три купейных и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 250 пассажиров в одном направлении.

Вагоны оснащены с учётом современных требований к безопасности и комфорту. В купе предусмотрены удобные спальные места, индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями оборудованы специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника.

Поезд будет курсировать через день.

Расписание движения:

Со станции Нурлы жол:

– отправление в 23:05;

– прибытие в Аркалык в 09:16.

Со станции Аркалык:

– отправление в 21:20;

– прибытие на станцию Нурлы жол в 07:16.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская, Аркалык и других.

Стоимость проезда составит:

– купе – 9 900 тенге;

– плацкарт – 6 800 тенге.

На поезд распространяется действие дисконтных карт "Алтын", "Алтын 1", "Саяхатшы" и "Жастар".

Приобрести билеты можно без комиссии на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки". Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.

Ранее сообщалось, что новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш.

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