До Аркалыка запустят новый поезд: стали известны расписание и цены
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АО "Пассажирские перевозки" со 2 августа 2026 года запускает поезд №225/226 по маршруту "Нурлы жол – Аркалык".
Новый маршрут позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Костанайской и Акмолинской областей, а также пассажиров, следующих в направлении Аркалыка. Ранее на данном направлении курсировал только поезд частного перевозчика.
Состав будет укомплектован современными вагонами RWS Wagon, выпущенными в 2024 году. В поезде предусмотрены три купейных и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 250 пассажиров в одном направлении.
Вагоны оснащены с учётом современных требований к безопасности и комфорту. В купе предусмотрены удобные спальные места, индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями оборудованы специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника.
Поезд будет курсировать через день.
Расписание движения:
Со станции Нурлы жол:
– отправление в 23:05;
– прибытие в Аркалык в 09:16.
Со станции Аркалык:
– отправление в 21:20;
– прибытие на станцию Нурлы жол в 07:16.
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская, Аркалык и других.
Стоимость проезда составит:
– купе – 9 900 тенге;
– плацкарт – 6 800 тенге.
На поезд распространяется действие дисконтных карт "Алтын", "Алтын 1", "Саяхатшы" и "Жастар".
Приобрести билеты можно без комиссии на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки". Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.
Ранее сообщалось, что новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш.
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