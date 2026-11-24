С 25 ноября на границе Казахстана и Кыргызстана ограничат движение всех видов транспорта через пункты пропуска «Сыпатай батыр» и «Чалдыбар». Причиной стала модернизация казахстанского пункта пропуска. По предварительным данным, строительные работы продлятся около шести месяцев, передает BAQ.KZ.

На пункте «Сыпатай батыр» начнется строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса. Новое оборудование позволит увеличить количество проходящих через границу автомобилей, повысить качество досмотра и сократить время прохождения контрольных процедур.

Ограничения затронут легковые автомобили, грузовики и автобусы. По информации Пограничной службы Кыргызстана, движение транспорта полностью остановят с 01:00 25 ноября. При этом первые ограничения начали действовать еще 23 ноября, когда был ограничен въезд грузовых автомобилей из Казахстана в Кыргызстан.

Пешеходы смогут пересекать границу. На время строительных работ для них организуют временные безопасные маршруты, которые будут проходить вне зоны движения специальной техники и проведения строительных работ.

Через какие пункты можно будет проехать

Водителям и перевозчикам, планирующим поездки в Кыргызстан, рекомендуют заранее выбирать другие маршруты.

Казахстанская сторона предлагает воспользоваться действующими пунктами пропуска «Кордай», «Карасу», «Аухатты», «Сортобе» и «Айша-Биби».

Кыргызская Пограничная служба ранее рекомендовала для автомобильного сообщения пункты «Ак-Жол», «Ак-Тилек», «Кен-Булун» и «Токмок», расположенные в Чуйской области.

В связи с перераспределением транспортного потока на альтернативных пунктах пропуска возможны дополнительные очереди. Автомобилистам советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Когда откроют пункт пропуска

Информация о сроках восстановления автомобильного движения различается.

Ранее кыргызская сторона сообщала, что движение через «Сыпатай батыр» и «Чалдыбар» планируют возобновить к концу 2027 года.

В сообщении казахстанской стороны от 24 ноября предварительная продолжительность строительно-монтажных работ составляет около шести месяцев. При этом отдельная дата возобновления движения автомобилей не названа.

Пока неизвестно, связано ли расхождение сроков с разными этапами модернизации. Окончательную дату открытия автомобильного проезда стороны не уточнили.

Сколько человек пересекают границу

«Сыпатай батыр» относится к действующим автомобильным пунктам пропуска на казахстанско-кыргызской границе.

По официальным данным, только за 2025 год через него проследовали 326,8 тысячи транспортных средств и 850 тысяч человек.

Модернизация предусматривает строительство инспекционно-досмотрового комплекса, который должен увеличить пропускную способность пункта и создать более удобные условия для граждан и международных перевозчиков.

На период работ перевозчикам и гражданам рекомендуют учитывать временные ограничения и заранее выбирать маршруты пересечения границы.