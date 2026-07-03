На границе Казахстана с Кыргызстаном пресекли попытку ввоза зараженной плодоовощной продукции, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, нарушения выявили специалисты территориальной инспекции по Жамбылской области во время фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Кордай".

В партии свежих слив весом 800 килограммов обнаружили червеца Комстока, а в двух партиях черешни общим весом 1 450 килограммов выявили азиатскую плодовую муху.

В ведомстве отметили, что эти карантинные вредители представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку способны поражать широкий круг плодовых культур и нанести значительный ущерб садоводческим хозяйствам.

По итогам проверки вся зараженная продукция была признана опасной. Фрукты не допустили к ввозу на территорию Казахстана и вернули отправителям в Кыргызстан.

Кроме того, к нарушителям применены меры административного воздействия с наложением штрафов.

В Комитете государственной инспекции в АПК подчеркнули, что фитосанитарный контроль на государственной границе продолжается в усиленном режиме для предотвращения заноса опасных карантинных объектов в страну.

Читай также:

Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане