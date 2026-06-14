На съезде партии «Әділет» обозначили приоритеты развития
Сегодня 2026, 13:05
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Сегодня 2026, 13:05Сегодня 2026, 13:05
147Фото: Акорда
Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебаев выступил на II съезде партии, проходящем в Астане, передает BAQ.KZ.
В своем выступлении он отметил, что партия поддерживает курс Президента на построение Справедливого Казахстана. По его словам, в партии рассматривают этот курс как стратегию долгосрочного укрепления государства и повышения качества жизни граждан.
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