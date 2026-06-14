На съезде партии «Әділет» обозначили приоритеты развития

Сегодня 2026, 13:05
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Акорда Сегодня 2026, 13:05
Сегодня 2026, 13:05
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Фото: Акорда
Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебаев выступил на II съезде партии, проходящем в Астане, передает BAQ.KZ.
 
В своем выступлении он отметил, что партия поддерживает курс Президента на построение Справедливого Казахстана. По его словам, в партии рассматривают этот курс как стратегию долгосрочного укрепления государства и повышения качества жизни граждан.

«Когда создавалась партия, мы исходили из простой, но принципиальной идеи: устойчивое развитие невозможно без справедливости. Там, где действуют справедливые правила, возникает доверие», — сказал Айбек Дадебаев.

Он подчеркнул, что именно поэтому идея справедливости нашла широкий отклик среди представителей различных социальных групп, объединив активных граждан, экспертов, предпринимателей и общественных деятелей.

«Сегодня в этом зале в качестве гостей присутствуют лидеры более 30 общественных организаций, поддержавших партию», — отметил председатель партии.

Напомним, II съезд партии «Әділет» проходит в Астане.

В работе съезда принимают участие делегаты партии, представители общественных и профессиональных объединений.

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