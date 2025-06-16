На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 16 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы доллар продают за 513,5-516 тенге, Астане – за 516-517 тенге, Шымкенте – за 516 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 513,5 тенге, Костанае – 515 тенге, Талдыкоргане – 513,7 тенге, Уральске – 516 тенге.

Накануне выходных цена за доллар была почти такой же.