Почем продают доллар в обменниках Казахстана после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
110Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 16 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы доллар продают за 513,5-516 тенге, Астане – за 516-517 тенге, Шымкенте – за 516 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 513,5 тенге, Костанае – 515 тенге, Талдыкоргане – 513,7 тенге, Уральске – 516 тенге.
Накануне выходных цена за доллар была почти такой же.