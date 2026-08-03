В ближайшие дни погода в Казахстане резко изменится. Через территорию страны будет смещаться северо-западный циклон, который принесет дожди, грозы, местами сильные ливни и понижение температуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, вместе с циклоном страну пересекут атмосферные фронты, подпитываемые холодными воздушными массами. В результате на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

На севере и в центре страны прогнозируются сильные дожди с грозами, а в отдельных районах возможно выпадение града.

Одновременно ожидается понижение температуры воздуха. Если в последние дни в ряде регионов сохранялась жара, то теперь температурный фон станет более комфортным.

Так, в северных областях днем воздух прогреется лишь до +22...+27 градусов. На востоке страны температура снизится с +33...+38 градусов до +27...+32 градусов.

Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности во время гроз и сильного ветра.

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