Политолог Марат Шибутов на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде предложил меры для повышения отдачи от финансирования науки, передает BAQ.KZ.

"За последние шесть лет финансирование науки выросло в 10 раз. Это очень правильная и нужная политика, потому что сейчас без науки невозможно развитие страны. Но вопрос в эффективности отдачи. Мы повысили финансирование в 10 раз, но увидели ли мы значимые открытия? Коммерческие разработки? Даже большого количества публикаций не увидели, понимаете?

Чтобы наука давала больше эффекта, нужно изменить систему госзаказов. То есть надо заказывать не большое исследование, результатом которого станет маленькая статья, а заказывать монографии — научные или научно-популярные. Так мы получим понятный результат, который можно "поставить на полочку", - сказал политолог.