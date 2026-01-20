На курултае предложили механизмы увеличения результативности инвестиций в науку
Политолог Марат Шибутов на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде предложил меры для повышения отдачи от финансирования науки, передает BAQ.KZ.
"За последние шесть лет финансирование науки выросло в 10 раз. Это очень правильная и нужная политика, потому что сейчас без науки невозможно развитие страны. Но вопрос в эффективности отдачи. Мы повысили финансирование в 10 раз, но увидели ли мы значимые открытия? Коммерческие разработки? Даже большого количества публикаций не увидели, понимаете?
Чтобы наука давала больше эффекта, нужно изменить систему госзаказов. То есть надо заказывать не большое исследование, результатом которого станет маленькая статья, а заказывать монографии — научные или научно-популярные. Так мы получим понятный результат, который можно "поставить на полочку", - сказал политолог.
Он также предложил создать отборочную комиссию при Администрации Президента.
"Так, чтобы члены комиссии вообще не могли участвовать в конкурсе на протяжении всего срока своей работы. Пусть комиссия отбирает, условно, 50–100 книг для издания на трёх языках. Таким образом мы можем резко повысить эффективность науки — как минимум в гуманитарных науках и науках о Земле", - сказал политолог.
Ранее Марат Шибутов на курултае предложил ужесточить требования к застройщикам.
Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.
