Национальный перевозчик Казахстана увеличит количество мест в поездах на период майских праздников, передает BAQ.kz.

Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", с 6 по 11 мая будет назначено 175 дополнительных прицепных вагонов на наиболее востребованных направлениях. В общей сложности пассажирам предоставят около 16 тысяч дополнительных мест.

Отмечается, что меры направлены на повышение доступности билетов в пиковые даты.

Дополнительные места будут доступны на маршрутах, соединяющих Астана, Алматы, Павлодар, Туркестан, Атырау, Пресногорьковскую, Семей, Петропавловск, Кызылорду, Актобе, Мангистау, Казалы, Саратов, Жезказган, Сарыагаш, Новосибирск, Оскемен, Караганду и Балхаш.

Билеты можно приобрести без комиссии на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию пассажиры могут получить по бесплатному номеру 1433, а также на официальной странице перевозчика в Instagram. Данные о движении поездов доступны на онлайн-табло tablo-railways.kz.

В апреле казахстанцам предлагали скидки на железнодорожные билеты по востребованным направлениям. С 1 по 30 апреля 2026 года пассажиры приобретали билеты со скидкой 25% по ряду популярных маршрутов.

