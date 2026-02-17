Сегодня на Олимпиаде-2026 в Италии отменили соревнования по фристайл-акробатике среди мужчин. Причина – неблагоприятные погодные условия в Ливиньо, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В НОК РК сообщили,что соренования по фристайл-акробатике среди мужчин перенесены на завтра.

При этом квалификационные заезды среди женщин состоятся сегодня в 17:45 по времени Астаны.

Напомним, 17 февраля казахстанские спортсмены должны были выступить в соревнованиях по пяти видам спорта.