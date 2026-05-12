На озере Зайсан построят современный рыбоперерабатывающий завод

В Восточно-Казахстанской области планируют реализовать крупный инвестиционный проект в сфере рыбного хозяйства, передает BAQ.kz.

Комплекс по глубокой переработке рыбы и завод по выращиванию рыбных мальков хотят построить на озере Озеро Зайсан. Инициатива была обсуждена в ходе приема граждан заместителем акима ВКО Дарханом Сапановым в филиале партии «AMANAT».

По словам участников встречи, проект планируют реализовать совместно с зарубежными партнерами. Ожидается, что новый комплекс позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечить внутренний рынок качественной рыбной продукцией и увеличить экспортные возможности региона.

Отдельное внимание уделяется экологической стороне проекта. Завод по выращиванию мальков поможет восполнять рыбные ресурсы и более рационально использовать биоресурсы озера.

Специалисты считают, что реализация проекта даст новый импульс развитию рыбной отрасли в Восточном Казахстане, позволит внедрить современные технологии переработки и развивать аквакультуру.

Как отметил Дархан Сапанов, проект имеет большое значение для экономики региона. По его словам, привлечение инвестиций поможет создать новые рабочие места, поддержать малый и средний бизнес, а также положительно повлияет на развитие области в целом.

