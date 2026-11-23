С 2010 года из бюджета и Национального фонда на поддержку обрабатывающей промышленности направили не менее 10 трлн тенге. За тот же период доля отрасли в ВВП выросла с 11,3% до 12,8%, сообщила депутат Курултая Наталья Годунова на правительственном часе, передает BAQ.KZ.

«Соразмерен ли такой прирост масштабам государственной поддержки?» - сказала депутат.

По ее словам, динамика доли обрабатывающей промышленности в ВВП позволяет судить о структурных изменениях в экономике и ее устойчивости.

Экспорт вырос почти вдвое, импорт - почти втрое

Экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился с 15 до 29 млрд долларов. Его доля в общем экспорте страны выросла на 10 процентных пунктов и достигла 36%. При этом в структуре поставок по-прежнему преобладает металлургическая продукция, а доля высокотехнологичных товаров остаётся небольшой.

«В структуре экспорта по-прежнему преобладает металлургическая продукция. Поэтому рост объёмов сам по себе ещё не означает достаточной диверсификации», - отметила депутат.

Производительность труда в отрасли выросла с 30 тысяч до 63 тысяч долларов на работника в номинальном выражении. Реальный рост составил около 70%.

Импорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился с 21 до 61 млрд долларов. Как отметила Годунова, даже предприятия пищевой отрасли зависят от зарубежной упаковки, компонентов, а иногда и сырья. По её словам, это говорит о необходимости развивать полноценные производственные цепочки внутри страны.

При этом, по данным депутата, ни один госорган не отслеживает, как меняется доля казахстанской продукции во внутреннем потреблении.

Как оценить отдачу от господдержки

В 2020–2025 годах инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности составили около 11 трлн тенге. Наталья Годунова подчеркнула, что для оценки эффективности господдержки важно знать, сколько частных инвестиций удалось привлечь на каждый тенге, выделенный государством.

По ее словам, холдинг «Байтерек» такими данными не располагает. Помимо финансирования, предприятия получают налоговые преференции, земельные участки и государственные натурные гранты, стоимость которых также нужно учитывать.

«По нашим данным из бюджета и Национального фонда на поддержку обрабатывающего сектора с 2010 года направлено не менее 10 трлн тенге. За этот же период его доля в ВВП выросла с 11,3 до 12,8 процента. То есть на 1,5 процентных пункта. Таким образом, считаем, что промышленную политику необходимо оценивать прежде всего по росту добавленной стоимости, реальной производительности труда, глубине переработки, снижению импортозависимости и притоку частных инвестиций», – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что промышленность Казахстана показала рекордный рост за 25 лет. Инвестиции в отрасль за этот период выросли вдвое и достигли 3 трлн тенге.

В стране планируют реализовать 705 проектов по обновлению энергетической и коммунальной инфраструктуры на общую сумму 1,7 трлн тенге. При закупке оборудования и материалов для этих работ приоритет будут отдавать отечественным производителям,