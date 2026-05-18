Пожар повышенного ранга тушат в Астане
Возгорание произошло в двухэтажном здании в районе Сарыарка. На месте работают силы МЧС
В районе Сарыарка города Астаны по улице Жайылма произошёл пожар в двухэтажном здании, передает BAQ.kz.
Как сообщили в МЧС, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение - огонь уже успел распространиться.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На месте развернут штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды. Для ликвидации возгорания задействовано несколько водяных стволов.
Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала.
Ранее в районе Сарыарка города Астана было возгорание одноэтажного частного дома по улице Жаяу Муса. В ходе тушения пожара спасатели вынесли газовый баллон на безопасное расстояние, что позволило предотвратить возможный взрыв и серьёзные последствия. Пожар был ликвидирован. Пострадавших не было.
