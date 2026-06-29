На рынке «Барыс-4» в Алматы выявили более тысячи нарушений правил торговли

В Алматы на одном из крупнейших оптовых рынков города – "Барыс-4" – прошли масштабные проверки соблюдения законодательства в сфере торговли. По итогам контрольных мероприятий проверяющие выявили свыше тысячи нарушений, а общая сумма наложенных штрафов превысила 25 млн тенге.

Проверку организовал Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы, Департаментом государственных доходов и другими членами Региональной комиссии по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования продовольственных товаров.

Какие нарушения выявили

Во время проверки специалисты оценивали соблюдение предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, наличие ценников, а также проверяли обоснованность формирования цен и выявляли непродуктивных посредников.

По итогам рейда было составлено 1 025 административных протоколов.

Из них 717 протоколов оформили за продажу товаров без указания цены в тенге, еще 308 – за превышение максимально допустимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Общая сумма штрафов превысила 25 миллионов тенге.

Что еще показала проверка

Помимо выявленных нарушений, региональная комиссия установила 18 непродуктивных посредников, которые были исключены из цепочек реализации продукции.

Кроме того, с предпринимателями провели разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства, правильному оформлению ценников и применению установленных торговых надбавок.

В Министерстве торговли и интеграции отметили, что контроль за соблюдением правил торговли и недопущением необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжен.

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