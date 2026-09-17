Инфляцию прогнозируют на уровне 6–8% в 2028–2029 годах

В Казахстане инфляция в 2027 году прогнозируется в коридоре 7,5–9,5%, а в последующие два года ожидается ее замедление. Об этом на презентации Прогноза социально-экономического развития в Курултае сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

«Прогнозный коридор инфляции определен на уровне 7,5–9,5% в 2027 году, 6–8% в 2028–2029 годах», – сказал Амрин.

Одновременно в Правительстве ожидают дальнейшего роста экономики. Согласно базовому сценарию, в 2027–2029 годах среднегодовой реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне выше 5%.

В основу расчетов заложена цена нефти 70 долларов за баррель. При этом консенсус-прогноз международных организаций и глобальных инвестиционных банков на 2027 год составляет 70,3 доллара.

Номинальный объем ВВП, согласно прогнозу, увеличится со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году.

Как будут расти торговля и транспорт

В секторе услуг также ожидается положительная динамика. В 2027–2029 годах торговля будет расти в среднем на 5,7% ежегодно, транспорт и складирование – на 10,4%, информация и связь – на 9,2%.

Правительство также прогнозирует сохранение положительного торгового баланса.

«Экспорт товаров по прогнозам увеличится с 82,8 млрд долларов США в 2027 году до 88,5 млрд долларов США в 2029 году, импорт – с 80,5 до 88,4 млрд долларов США», – сообщил первый вице-министр.

Рост ожидается и в реальном секторе экономики. Обрабатывающая промышленность, согласно прогнозу, будет развиваться быстрее горнодобывающей. Основной вклад ожидается от металлургии, машиностроения, производства строительных материалов и продуктов питания, а также химической промышленности.

В сельском хозяйстве среднегодовой рост прогнозируется на уровне не менее 5%.

Ранее сообщалось, что по итогам января–августа 2026 года экономика Казахстана выросла на 4,1%. Обрабатывающая промышленность увеличила выпуск на 8,4%, строительство – на 15,6%, транспорт и складирование – на 7,3%, сельское хозяйство – на 5,2%.