В ТОО "Тенгизшевройл" подтвердили временную приостановку добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью компании Фархат Абилов, передает BAQ.KZ.

По его словам, решение принято в качестве меры предосторожности в связи с ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии на производственных объектах.

"Пострадавших нет, безопасность персонала остается наивысшим приоритетом компании. Технические службы ТШО активно работают над установлением первопричины, и их приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации", — отметил Фархат Абилов.

Он также сообщил, что компания находится в тесном взаимодействии с государственными органами для минимизации возможных последствий.

В "Тенгизшевройл" подчеркнули, что месторождение Тенгиз и все производственные объекты остаются безопасными и находятся под надежной защитой.

Ранее сообщалось, что на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор. По факту произошедшего проводится проверка.