На трассах Казахстана появятся современные станции сервиса с зарядками для электромобилей

Правительство Казахстана одобрило инвестиционный проект по строительству 250 современных станций придорожного сервиса вдоль международных и республиканских трасс. Общий объем частных инвестиций составит 179,5 млрд тенге.

Соответствующее соглашение заключено между Министерством транспорта и ТОО "Car Park Transformer" в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистической инфраструктуры страны.

Согласно проекту, до 2030 года вдоль ключевых автодорог Казахстана появятся многофункциональные придорожные комплексы нового поколения. Первые 50 объектов планируется построить уже до конца текущего года.

Новые станции будут включать санитарно-бытовые помещения, пункты торговли и обслуживания, зоны отдыха для водителей и пассажиров, зарядные станции для электромобилей, а также солнечные энергетические установки. Особое внимание уделят благоустройству и озеленению территорий.

В Правительстве отмечают, что реализация проекта позволит повысить качество дорожного сервиса до международных стандартов, создать инфраструктуру для растущего числа электромобилей и внедрить экологичные решения на транспорте.

Кроме того, проект должен положительно сказаться на развитии регионов. На этапе строительства и эксплуатации новых объектов планируется создать около 2 тысяч рабочих мест.

Сейчас вдоль дорог международного и республиканского значения в Казахстане функционируют 1428 объектов придорожного сервиса. Новый проект станет одним из крупнейших частных вложений в развитие дорожной инфраструктуры за последние годы.

Читай также:

Новые придорожные комплексы появятся в Туркестанской области