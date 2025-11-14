На 19-м километре автодороги Алматы–Бишкек произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, по факту которого полицейскими зарегистрировано уголовное дело ,передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим мопедом. После этого оба транспортных средства столкнулись с автомобилем FAT, двигавшимся по своей полосе движения.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Его пассажир, а также водитель мопеда получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

В настоящий момент проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области суд вынес приговор по делу о трагическом ДТП, в результате которого погибли семь человек.