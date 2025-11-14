На трассе Алматы–Бишкек в аварии погиб мотоциклист
Двое человек пострадали
На 19-м километре автодороги Алматы–Бишкек произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, по факту которого полицейскими зарегистрировано уголовное дело ,передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим мопедом. После этого оба транспортных средства столкнулись с автомобилем FAT, двигавшимся по своей полосе движения.
В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Его пассажир, а также водитель мопеда получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.
В настоящий момент проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
