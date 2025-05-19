В ночь на 17 мая, около 03:30, на автодороге "Астана – Караганда" недалеко от села Ошаганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных. 23-летний водитель автомобиля "Лада Приора" совершил наезд на табун сайгаков, внезапно вышедших на проезжую часть в темное время суток, передаёт BaigeNews.kz.

В результате столкновения телесные повреждения получила 20-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Для принятия процессуального решения материалы направлены в ветеринарную инспекцию, как того требует порядок при происшествиях с участием диких животных.

Кроме того, в адрес АО "Казавтожол" внесено официальное представление об устранении причин и условий, способствовавших аварии. В числе предложенных мер — установка предупреждающих дорожных знаков о возможном выходе животных на трассу, а также создание физических заграждений, препятствующих перемещению диких животных через автомагистраль.

Между тем в МВД сообщили, что в Казахстане сокращается число аварий на республиканских автодорогах.