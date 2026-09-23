На трассе Жаксы – Есиль – Бузулук появился новый мост через Ишим

В Акмолинской области завершили строительство нового моста через реку Ишим. Он расположен на республиканской трассе Жаксы – Есиль – Бузулук, сообщили в «ҚазАвтоЖол».

Длина нового моста составляет 255,4 метра. Его построили в рамках капитального ремонта участка дороги с 80-го по 82-й километр.

Мост рассчитан на две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7,5 метра, всего дорожного полотна – 9 метров.

Основные работы уже завершены

Вместе с мостом построены подъезды к нему общей протяженностью 1,9 км. На участке установили почти 2 км барьерных ограждений, 510 метров перильных ограждений и 15 дорожных знаков. На протяжении 2,19 км уже нанесена разметка.

Сейчас строители заканчивают обустройство объекта. Подготовлен 101 фундамент под опоры освещения, продолжается монтаж лестничных сходов и ограждений.

На объекте работают 60 специалистов и 22 единицы техники.

В «ҚазАвтоЖоле» отмечают, что новый мост должен сделать движение на этом участке республиканской трассы безопаснее и обеспечить надежное сообщение через Ишим.

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