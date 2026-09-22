Новые дороги, мост и развязки: как Астана будет решать проблему пробок

В Астане планируют построить новый мост и двухуровневую дорогу, а также продолжить развитие общественного транспорта и интеллектуальной системы управления движением. О мерах по снижению нагрузки на дорогах рассказал аким города Женис Касымбек на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Транспортная нагрузка

По его словам, транспортная нагрузка на город продолжает расти. Сейчас в Астане зарегистрирована 471 тысяча транспортных средств. Для сравнения, в 2024 году их насчитывалось 420 тысяч, а в 2025 году – 446 тысяч. Ежегодно автопарк столицы увеличивается примерно на 25–30 тысяч машин.

Дополнительную нагрузку создает маятниковая миграция. Ежедневно в город въезжает и выезжает около 150 тысяч автомобилей.

На фоне роста автомобилей акимат реализует программу развития транспортной системы. В рамках нее начато строительство улицы №38 от улицы Фаризы Оңғарсыновой до проспекта Қабанбай батыра. По словам акима, новая дорога должна снизить нагрузку на проспекты Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и Тұран.

Кроме того, в Астане проектируют двухуровневую дорогу по проспекту Қабанбай батыра. Предполагается, что она обеспечит безостановочное движение транспорта и позволит разгрузить основные магистрали левого берега.

Новый мост

Еще один крупный проект - продолжение улицы Хусейн бен Талал со строительством нового моста через реку. Благодаря этому должна появиться дополнительная транспортная связь между левым берегом столицы и районом железнодорожного вокзала «Нұрлы жол».

Параллельно власти пытаются повысить пропускную способность уже существующих улиц. В городе корректируют режимы работы светофоров, а на наиболее загруженных участках ограничивают левые повороты, организуя альтернативные места для разворота.

Автобусы

Еще одним способом снизить нагрузку на дороги власти называют развитие общественного транспорта. Протяженность выделенных полос Bus Lane достигла 146 километров. За последние несколько лет количество автобусов увеличилось на 60% – с 1,2 тысячи до 1,9 тысячи. В этом году закуплено ещё 80 автобусов, а в следующем планируется приобрести 350.

По мере развития системы легкорельсового транспорта Tarlan Astana ее планируют интегрировать с автобусными маршрутами и транспортно-пересадочными узлами. К 2030 году долю жителей, пользующихся общественным транспортом, планируется довести до 60%.