На трех трассах Казахстана начали по-новому фиксировать превышение скорости
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 9 ноября на трех республиканских трассах Казахстана вводят контроль средней скорости автомобилей. Теперь камеры будут учитывать не только скорость в определенной точке, но и время прохождения всего участка дороги.
По данным Министерства внутренних дел, новые зоны контроля появятся на трассах Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск. Всего на этих направлениях предусмотрено шесть участков фиксации средней скорости.
Принцип работы системы прост: камеры фиксируют время въезда автомобиля на контролируемый участок и выезда с него. Затем с учетом пройденного расстояния автоматически рассчитывается средняя скорость движения. Это означает, что привычная тактика некоторых водителей – притормозить перед камерой, а затем снова разогнаться – больше не поможет. Если средняя скорость на контролируемом участке превысит установленный лимит, система зафиксирует нарушение.
В МВД напомнили, что высокая скорость остается одной из главных причин тяжелых аварий, в которых гибнут водители и пассажиры. Особенно важно соблюдать скоростной режим в осенне-зимний период, когда на дорогах появляются дополнительные риски.
«С наступлением осени темнеет рано, на дорогах возможны гололед, туман и снег. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим на протяжении всего пути и выбирать скорость с учетом погодных условий. Выезжайте пораньше, чтобы не приходилось торопиться. Вас ждут дома. Берегите себя и своих близких», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на трассе Конаев – Баканас начнут штрафовать за среднюю скорость.
Самое читаемое
- 18-этажный жилой дом горел ночью в Астане
- Две парашютистки погибли при столкновении в воздухе в Калифорнии
- Полиция Алматы расследует гибель первокурсницы КазНУ имени аль-Фараби
- Женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык в Атырау
- В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове нашли тела трёх человек