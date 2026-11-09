На трех трассах Казахстана начали по-новому фиксировать превышение скорости

С 9 ноября на трех республиканских трассах Казахстана вводят контроль средней скорости автомобилей. Теперь камеры будут учитывать не только скорость в определенной точке, но и время прохождения всего участка дороги.

По данным Министерства внутренних дел, новые зоны контроля появятся на трассах Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск. Всего на этих направлениях предусмотрено шесть участков фиксации средней скорости.

Принцип работы системы прост: камеры фиксируют время въезда автомобиля на контролируемый участок и выезда с него. Затем с учетом пройденного расстояния автоматически рассчитывается средняя скорость движения. Это означает, что привычная тактика некоторых водителей – притормозить перед камерой, а затем снова разогнаться – больше не поможет. Если средняя скорость на контролируемом участке превысит установленный лимит, система зафиксирует нарушение.

В МВД напомнили, что высокая скорость остается одной из главных причин тяжелых аварий, в которых гибнут водители и пассажиры. Особенно важно соблюдать скоростной режим в осенне-зимний период, когда на дорогах появляются дополнительные риски.

«С наступлением осени темнеет рано, на дорогах возможны гололед, туман и снег. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим на протяжении всего пути и выбирать скорость с учетом погодных условий. Выезжайте пораньше, чтобы не приходилось торопиться. Вас ждут дома. Берегите себя и своих близких», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на трассе Конаев – Баканас начнут штрафовать за среднюю скорость.