На военных учениях в Марокко пропали два американских военнослужащих
Проводится масштабная поисково-спасательная операция.
Сегодня 2026, 19:09
149Фото: istockphoto
Два военнослужащих США пропали без вести во время международных военных учений «Африканский лев 2026», которые проходят в Марокко, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.
Их объявили пропавшими вечером 2 мая. Сейчас проводится масштабная поисково-спасательная операция.
По информации марокканских военных, в последний раз солдат видели рядом с учебным полигоном Кап-Драа на побережье Атлантического океана. После этого их следы исчезли. В поисках участвуют военные из Марокко, США и других стран, задействованных в учениях.
Напомним, учения «Африканский лев 2026» начались в конце апреля в городе Агадир на юге Марокко и продлятся до 8 мая. В них участвуют около 5 тысяч военнослужащих из более чем 40 стран. Отдельные этапы также проходят в Тунисе, Гане и Сенегале.
