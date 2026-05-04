Два военнослужащих США пропали без вести во время международных военных учений «Африканский лев 2026», которые проходят в Марокко, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

Их объявили пропавшими вечером 2 мая. Сейчас проводится масштабная поисково-спасательная операция.

По информации марокканских военных, в последний раз солдат видели рядом с учебным полигоном Кап-Драа на побережье Атлантического океана. После этого их следы исчезли. В поисках участвуют военные из Марокко, США и других стран, задействованных в учениях.

Напомним, учения «Африканский лев 2026» начались в конце апреля в городе Агадир на юге Марокко и продлятся до 8 мая. В них участвуют около 5 тысяч военнослужащих из более чем 40 стран. Отдельные этапы также проходят в Тунисе, Гане и Сенегале.

Также читайте: США объявили о запуске операции по выводу судов из Ормузского пролива.