США объявили о запуске операции по выводу судов из Ормузского пролива

США намерены начать операцию по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, к Вашингтону обратились представители разных стран с просьбой помочь вывести их суда, оказавшиеся заблокированными в регионе на фоне напряжённости между США и Ираном.

Американская сторона пообещала обеспечить безопасное сопровождение судов, чтобы они могли продолжить движение и вести свою деятельность без ограничений.

Операция получила название Project Freedom и, как ожидается, начнётся в понедельник утром по ближневосточному времени.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы к жёстким мерам в случае попыток помешать реализации операции.

Он отметил, что любое вмешательство будет расцениваться как угроза, на которую последует ответ с применением силы.

Что решили после переговоров

Ранее Дональд Трамп заявлял, что получил от Ирана новые предложения по мирному урегулированию и рассматривает их, однако выразил сомнения в их эффективности и не исключил возможность новых ударов. По его словам, переговорный процесс фактически зашёл в тупик после перемирия, вступившего в силу 8 апреля. Один из раундов переговоров при посредничестве Пакистана завершился безрезультатно.

Сообщалось, что Иран передал США через посредников план из 14 пунктов, включающий прекращение боевых действий, снятие морской блокады, вывод американских войск из региона, а также отмену санкций и размораживание активов.

Особое внимание в предложениях уделено Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок нефти. Тегеран предложил обеспечить его стабильную работу и создать новый механизм контроля. При этом обсуждение ядерной программы, по мнению иранской стороны, следует отложить до завершения активной фазы конфликта.

3 мая стало известно, что Иран рассматривает возможность ужесточения контроля над судоходством в Ормузском проливе, включая потенциальные ограничения для израильских судов. По данным СМИ, в парламенте страны обсуждается законопроект о передаче пролива под контроль вооружённых сил, а также введение дополнительных сборов для международных судов.

В Вашингтоне к этим инициативам относятся скептически. Трамп заявил, что не удовлетворён предложениями Тегерана и отметил, что вариант эскалации конфликта остаётся на повестке, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия.