На вокзале Алматы-1 завершили часть работ

В Алматы продолжается масштабная модернизация вокзала Алматы-1 - одного из ключевых транспортных узлов страны, передает BAQ.kz.

Ход работ проинспектировал заместитель председателя правления Қазақстан темір жолы Мурат Торегельдин в рамках рабочей поездки по объектам железнодорожной инфраструктуры.

Вокзал Алматы-1 ежедневно обслуживает более 2,5 тысячи пассажиров, при этом его пропускная способность превышает 6 тысяч человек в сутки.

На объекте работы находятся в активной фазе. В рамках модернизации проводится усиление несущих конструкций, обновление инженерных сетей и повышение эксплуатационной надежности здания.

Наибольшая степень готовности достигнута по внутренним отделочным работам - около 60%, наружным инженерным сетям - 57% и кровельным работам - 55%. Кроме того, полностью завершено строительство островного перрона из железобетонных конструкций.

Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, строительство конкорса и подземного перехода, а также развитие пассажирской инфраструктуры. Особый акцент сделан на создании комфортной среды: обновляются залы ожидания, внедряется безбарьерный доступ и совершенствуется навигация.

Отдельное внимание уделяется безопасности. Вокзал приводят в соответствие с современными требованиями сейсмоустойчивости, модернизируются системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

По итогам инспекции даны поручения усилить контроль за качеством работ и соблюдением сроков реализации проекта.

