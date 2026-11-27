В Казахстане 29 ноября состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов. В списки избирателей включили 12 679 459 человек. По всей стране планируют открыть более 10 тысяч избирательных участков. Об этом сообщили на третьем заседании Центральной избирательной комиссии в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что избирательная кампания проходит в соответствии с утвержденным календарным планом. По его словам, основная часть организационной работы уже проведена, сейчас внимание сосредоточено на подготовке к дню голосования.

«Общее количество избирателей по стране составляет 12 679 459 человек, включенных в списки избирателей. При обеспечении готовности избирательных участков ко дню голосования важно учитывать их материально-техническое оснащение, создание условий для граждан с инвалидностью, доставку избирательных бюллетеней, а также другие ключевые вопросы, связанные с организацией голосования», - сообщил Нурлан Абдиров.

По информации члена ЦИК Азамата Айманакумова, 29 ноября в Казахстане будут работать 10 338 избирательных участков. Из них 9 782 расположены по месту регистрации граждан, еще 556 - в местах временного пребывания.

При этом на 101 участке голосование начнется раньше - в 06:00. На остальных участках избиратели смогут проголосовать с 07:00.

Отдельно на заседании остановились на подготовке членов избирательных комиссий. Как сообщил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов, в рамках избирательной кампании провели 5 743 обучающих мероприятия, которыми охватили 101 896 человек.

«В полном объеме прошли обучение более 86 тысяч членов избиркомов, задействованных в кампании. Для них было организовано 3 814 семинаров с использованием каскадного метода обучения. При этом основное внимание уделялось подготовке членов окружных комиссий. В целях проверки знаний все члены избиркомов поэтапно прошли дистанционное тестирование и получили соответствующие сертификаты», - рассказал Шавхат Утемисов.

Кроме того, в регионах провели около двух тысяч информационно-разъяснительных и обучающих мероприятий для представителей политических партий, СМИ, общественных организаций и других участников избирательного процесса. В них приняли участие 15 887 человек.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней состоятся в Казахстане 29 ноября 2026 года.