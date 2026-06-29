На юго-западе Китая произошло сильное землетрясение

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань, произошло землетрясение магнитудой 5,5.

По данным Синьхуа, погибших нет, однако 13 человек получили легкие травмы.

Все пострадавшие были доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из опасной зоны эвакуировали 196 человек, которых временно разместили в специальных пунктах.

Землетрясение произошло 29 июня в 00:12 по пекинскому времени. Его эпицентр находился в уезде Гаосянь города Ибинь, а очаг залегал на глубине 6 километров.

После подземных толчков власти Китая ввели третий уровень экстренного реагирования. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения и оказанию помощи населению.

Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.