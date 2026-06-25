Землетрясение в Венесуэле: число жертв может достичь 100 тысяч
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В среду вечером к западу от столицы Венесуэлы произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
По данным Геологической службы США, второй подземный толчок был зафиксирован менее чем через минуту после первого.
В результате землетрясения в Каракасе обрушились несколько зданий. Власти страны пока не сообщили точное число погибших и пострадавших.
Геослужба предупредила, что стихийное бедствие может привести к большому количеству жертв и серьёзным разрушениям. По предварительным оценкам, число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в эфире государственного телевидения, что в столице разрушены некоторые здания. По его словам, подземные толчки также ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила режим чрезвычайного положения. Кроме того, международный аэропорт Каракаса временно закрыт из-за повреждений, полученных во время землетрясения.
В день стихийного бедствия многие жители находились дома, так как в стране отмечали годовщину битвы при Карабобо – исторического сражения 1821 года, после которого Венесуэла получила независимость от Испании.
Ранее землетрясение с 55 жертвами было на Филиппинах.
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