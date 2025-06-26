На озере Сайран в Алматы за один день произошли две трагедии — погибли несовершеннолетний подросток и взрослый мужчина. Оба случая произошли в местах, где купание официально запрещено, передает BAQ.KZ.

Сигнал о первом происшествии поступил на пульт экстренной службы 109. По информации ДЧС, речь шла о подростке 2007 года рождения. На место незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города, сотрудники РОСО МЧС, ДЧС, полиции и бригада скорой помощи. В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды.

Позже, в 19:26, спасатели извлекли тело мужчины 1977 года рождения. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения и также купался в запрещённом месте.

В ДЧС напоминают: озеро Сайран не введено в эксплуатацию, благоустройство зоны отдыха продолжается, купание запрещено. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, ежедневно фиксируются случаи нарушения запрета.

В прошлом году за купание в несанкционированных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя на Сайране к административной ответственности были привлечены 40 человек. Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч тенге.

Спасатели просят горожан соблюдать правила безопасности и не заходить в воду в запрещённых местах.

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